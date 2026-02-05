16 GB RAM'lı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 9000 mAh Batarya ve Dahası

OnePlus Nord 6 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir sertifikasyon platformunda ortaya çıkan OnePlus Nord 6'nın bu kez tanıtım tarihi sızdırıldı. Dev batarya, yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak akıllı telefon çok yakında tanıtılacak.

OnePlus Nord 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Nord 6'nın 2026 yılının nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemciye, dev bataryaya ve yüksek şarj hızına sahip olan OnePlus Nord 5, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Nord 5 için 31 bin 999 rupi (15 bin 450 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus Nord 6'nın ise 35 bin rupi (16 bin 899 TL) civarı fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

OnePlus Nord 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 RAM: 16 GB'a kadar LPDDR5X

16 GB'a kadar LPDDR5X Depolama: 512 GB'a kadar

512 GB'a kadar Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Hızlı Şarj: 80W

80W Batarya: 9.000 mAh

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Nord 6'da Snapdragon 8s Gen 4 bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Nord 5'te ise Snapdragon 8s Gen 3 mevcut.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Telefon 16 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar depolama seçenekleri sunacak.

OnePlus Nord 6, 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. 80W hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek akıllı telefonda IP68 ve IP69 sertifikaları bulunacak. Bu sertifika, akıllı telefonun bleirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Telefonda ayrıca 165Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük de yer alacak.