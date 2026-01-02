OnePlus'tan 165Hz Ekranlı Telefon Geliyor! 16 GB RAM'e Sahip

OnePlus'ın bütçe dostu Android telefonu Nord 6'yı tanıtmaya hazırlanıyor. OnePlus Nord 6, yeni bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi yer alacak. Android telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil birçok özeliğiyle de öne çıkacak.

OnePlus Nord 6 Yeni Sertifika Aldı

OnePlus Nord 6, CPH2795 model numarası ile birlikte TDRA sertifika platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, akıllı telefonun Birleşik Arap Emirlikleri pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. Telefon ayrıca daha önce Malezya'daki SIRIM sertifikasyon platformunda da görüntülenmişti. Bu sertifikalar, telefonun çok yakında tanıtılacağını gösteriyor.

OnePlus Nord 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı Ön Kamera: 32 MP

32 MP İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 RAM: 16GB LPDDR5X

16GB LPDDR5X Depolama: 512 GB

512 GB Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

OnePlus'ın yeni akıllı telefonunda Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8s Gen 4 yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus Nord 5'te ise Snapdragon 8s Gen 3 mevcut.

OnePlus Nord 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord 5 için 31.999 rupi (15.265 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus Nord 6'nın ise 35000 rupi (16.696 TL) civarı fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

OnePlus Nord 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus'ın bütçe dostu amiral gemisi Nord 6'nın 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Yani söz konusu akıllı telefon ocak, şubat veya mart ayında duyurulabilir. Bununla birlikte Android telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak.