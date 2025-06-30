7100 mAh Bataryalı Çok Ucuz Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz yıl 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyen Nord CE 4'ü tanıtan Oneplus, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Nord CE 5 isimli telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni telefon devasa batarya kapasitesi ile gelecek.

OnePlus Nord CE 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Bluetooth SIG sertifikasını alan telefon, CPH2717 ve CPH2719 model numaralarıyla görüntülendi. Ortaya çıkan bilgilere göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Nord CE 5, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Telefonda MediaTek Dimensity 8350 bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.35 GHz Cortex-A715, üç adet 3.20 GHz Cortex-A715 ve dört adet 2.20 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı OxygenOS 15 ile birlikte gelecek telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak. 7100 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer arlacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

OnePlus Nord CE 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord CE 5'in 25.000 Hindistan rupisi (11.597 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

OnePlus Nord CE 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen OnePlus Nord CE 5, 8 Temmuz 2025 tarihinde OnePlus Nord 5 ile birlikte tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.