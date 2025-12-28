9000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

OnePlus, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Nord CE 6 isimli telefonun batarya kapasitesi ve şarj hızı açıklığa kavuştu. Paylaşılan bilgilere göre OnePlus'ın yeni akıllı telefon modelinde dev batarya kapasitesi bulunacak. Merakla beklenen Nord CE 6 ayrıca yüksek şarj hızına sahip olacak.

OnePlus Nord CE 6'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Nord CE 6, 9000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon, bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, Nord CE 6'nın kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

OnePlus Nord CE 6'nın Özellik Listesi

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 Batarya: 9000 mAh

9000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Güvenlik: Ekran altı parmak izi sensörü

İddiaya göre Nord CE 6'da Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus Nord CE 5'te ise sekiz çekirdekli Mediatek Dimensity 8350 Apex işlemcisi mevcut.

OnePlus Nord CE 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şık tasarıma sahip olan OnePlus Nord CE 5 için 24.999 rupi (11.928 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Nord CE 6'nın ise 28 bin rupi (13.360 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı bir fiyat ile gelebileceğini belirtelim.

OnePlus Nord CE 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Nord CE 6'nın 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek çözünürlüklü ekran, 120Hz yenileme hızı ve 80W hızlı şarj desteği dahil birçok özelliğiyle öne çıkan Nord CE 5, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.