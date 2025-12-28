120Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM'e Sahip

OPPO, A6t Pro isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla beraber A6t Pro'nun teknik özellikleri belli oldu. Akıllı telefonda dev batarya bulunuyor. Bu sayede uzun pil ömrü elde ediliyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

OPPO A6t Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1520 piksel

720 x 1520 piksel Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP monokrom kamera

50 MP ana kamera + 2 MP monokrom kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP İşlemci: Snapdragon 685

Snapdragon 685 RAM: 8 GB LPDDR4x

8 GB LPDDR4x Depolama: 128 GB UFS 2.2

128 GB UFS 2.2 Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

IP69 Ağırlık: 215 gram

215 gram Kalınlık: 8,61 mm

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO A6t Pro, LCD ekran üzerinde 720 x 1520 piksel çözünürlük, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 256 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 166,61 x 78,51 x 8,61 mm boyutlarında ve 215 gram ağırlığında olan akıllı telefon yüzde 90,6 ekran gövde oranına sahip.

OPPO'nun yeni telefonu gücünü Snapdragon 685 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2.8 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OPPO Reno 15'te ise sekiz çekirdekli Dimensity 8450 tercih edilmişti.

Akıllı telefonda 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama alanı bulunuyor. A6t Pro'da 7000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Cihaz ayrıca IP69 sertifikasına sahip. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunmasını sağlıyor.

A6t Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde monokrom kaemar yer alıyor. Ön kamera ise 8 me gapiksel çözünürlüğünde. Telefon 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Telefonun fiyatı açıklanmadı ancak teknik özellikler göz önünde bulundurulduğunda bütçe dostu olması bekleniyor.