144Hz Ekranlı Aşırı Ucuz Telefon Geliyor! 9.000 mAh Bataryası Var

OnePlus Nord CE 6 hakkında heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bir sızıntı ile birlikte Nord CE 6'nın özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek yenileme hızı, yüksek çözünürlüklü OLED, dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus Nord CE 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 9000 mAh

9000 mAh Hızlı Şarj: 80W

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Nord CE 6'nın ekranı 6,8 inç büyüklüğüne sahip olacak. Bütçe dostu Android telefon, OLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak. OnePlus Nord CE 5'te 6,77 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 387 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Nord CE 5'te ise sekiz çekirdekli Mediatek Dimensity 8350 Apex işlemcisi mevcut.

Nord CE 6'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefonda 9.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

OnePlus Nord CE 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord CE 5 için 24.999 rupi (11.932 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Nord CE 6'nın ise 28 bin rupi (13.365 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı bir fiyat ile gelebileceğini belirtelim.

OnePlus Nord CE 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus'ın uygun fiyatlı telefonu Nord CE 6'nın 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık bir görünüme sahip olan Nord CE 5, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.