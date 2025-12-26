POCO'nun 120Hz Ekranlı Ucuz Telefonu Yolda! Tasarımı Şaşırttı

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. POCO M8 5G olarak isimlendirilen akıllı telefonun görüntüsü paylaşıldı. Bununla beraber akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Cihaz, şık tasarımın yanı sıra yüksek yenileme hızı ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

POCO M8 5G'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntüye göre POCO M8 5G'nin arka yüzeyinde köşeleri oval bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Modülün üzerinde ayrıca 50 MP ifadesini görüyoruz. Diğer kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı ise henüz bilinmiyor. Görseldeki telefon siyah renge sahip.

POCO M8 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 Batarya: 5.520 mAh

5.520 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Boyutu: 6,77 inç

6,77 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ana Kamera: 50 MP

50 MP Depolama: 256 GB

256 GB RAM: 8 GB

8 GB Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP65

Ortaya çıkan bilgliere göre POCO M8 5G'de Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan POCO C85 5G'de MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti.

POCO'nun bütçe dostu Android telefonunda 5.520 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Akıllı telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, cihazın kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. M8 5G, ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacak.

POCO M8 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO M8 5G'nin 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan POCO M7 5G, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.