OnePlus Nord N10 5G ve Nord 100 Tanıtıldı! OnePlus'ın En Ucuz Telefonları

Bir süredir devam eden ayrıntılı sızıntının ardından OnePlus Nord N10 5G ve Nord N100 tanıtıldı. Yeni Nord N serisi, bu yılın başlarında Nord'un piyasaya sürülmesine dayanarak, kullanıcılara olabildiğince ucuz amiral gemisi deneyimi sunmayı vaat ediyor. İşte OnePlus'ın en ucuz amiral gemisi modelleri.

OnePlus Nord N10 5G ve Nord N1000 özellikleri

Oneplus Nord N10 5G, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,49 inç Full HD+ ekrana sahip. Ayrıca 6GB RAM ile birleştirilmiş sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 690 5G SoC tarafından destekleniyor. 64MP ana lense sahip dörtlü kamera sistemini barındıran cihazın diğer üç lensi ise; 8MP ultra geniş lens ve iki 2MP makro ve tek renkli lens olarak yerini alıyor. Selfie tarafında 16 MP'lik bir ön kameraya sahip olan Nord N10 5G, OxygenOS 10.5, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakına sahip.

OnePlus Nord N10 5G

OnePlus Nord N10 5G, Çinli üreticinin kendi üretimi olan Warp Charge 30T hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4.300mAh pil barındırıyor. İlk olarak Birleşik Krallık'ta satışa çıkacağı öğrenilen Nord N10 5G fiyatı 329 sterlin (3.459 TL) olarak belirlenmiş.

OnePlus Nord N100 ise uzun süredir gördüğümüz en uygun fiyata sahip Android modeli olabilir. Düşük fiyat segmentinin peşinden gitmekten korkmayan OnePlus'ın yeni modelinin teknik özellikleri şu şekilde:

Nord N100, 6,52 inç ekran, Snapdragon 460 işlemci, 4GB RAM, 64GB genişletilebilir depolamayla geliyor. 13MP ana lens, 2MP bokeh lens ve 2MP makro lens içeren üçlü kamera kurulumuna sahip olan N100'de ayrıca 8 MP ön kamera yer alıyor. Bunların tümü 18W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile destekleniyor.

OnePlus Nord N100

OnePlus Nord N100 fiyatı ise 179 sterlin (1.882 TL) başlangıç etiketine sahip. Düşük fiyatılı yeni Nord N modelleri hakkında OnePlus CEO'su Pete Lau, "OnePlus Nord N Serisi, akıllı telefon tekliflerimizi, fiyat noktasına genişletme stratejimizdeki bir sonraki adımı temsil ediyor" ifadelerini kulllandı.

Peki ya siz yeni OnePlus Nord N10 5G ve Nord N100 cihazlarını nasıl buldunuz? Türkiye'ye gelmesi muhtemel olan bu iki modelin fiyatları kullanıcıları tatmin edebilir mi?