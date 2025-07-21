OnePlus'tan En Güçlü İşlemciye Sahip Tablet Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Haziran ayında 16 GB RAM'e sahip OnePlus Pad 3'ü duyuran OnePlus, yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. OnePlus Pad 3 Mini isimli yeni tabletin bazı özellikleri ve tanıtım tarihi ortaya çıktı. Görünüşe göre tablet aşırı güçlü işlemci ile gelecek.

OnePlus Pad 3 Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre OnePlus Pad 3 Mini'de Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi yer alacak. Pad 3'te ise iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Yeni tabletin 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alabilir. Tablet 13 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile birlikte gelebilir.

OnePlus Pad 3 Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Pad 3 Mini'nin 2026 yılının ilk yarısında düzenlenen bir etkinlikte tanıtılacağı iddia edildi. Bu etkinlikte gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak OnePlus 15T de yer alacak. Geçtiğimiz günlerde OnePlus 15T'nin görüntüsü sızdırılmıştı.

6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip OnePlus 15T'nin AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Telefon 6000 mAh ile 7000 mAh arası batarya kapasitesi ile gelecek. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.