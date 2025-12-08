OnePlus'tan Ucuz Tablet Geliyor! 2.9K Çözünürlük ve Dahası

OnePlus yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Pad Go 2 olarak isimlendirilen tabletin ekran özellikleri ve işlemcisi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre tablet yüksek çözünürlüklü ekran ile birlikte gelecek. Bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olması beklenen tablette MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci yer alacak.

OnePlus Pad Go 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 12,1 inç

12,1 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 2.9K

2.9K İşlemci: Dimensity 7300

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Pad Go 2, 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bütçe dostu Android tablet, LCD ekran üzerinde 2.9K çözünürlük sunacak. OnePlus Pad Go'da 11,3 inç ekran büyüklüğü, 90Hz yenileme hızı, 1720 x 2408 piksel çözünürlük 400 nit parlaklık ve 260 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.

Tablette MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7300 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OnePlus Pad 2'de ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta Pad Go 2 Geekbench'te görüntülenmişti. Tablet tek çekirdek testinde 1.065 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.149 puan almıştı. Geekbench'te tabletin 8 GB RAM'e sahip sürümü yer almıştı. RAM tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Test sonuçlarına göre bütçe dostu tablet Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek.

OnePlus Pad Go 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Pad Go 2, 17 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Dev batarya, yüksek çözünürlüklü ekran ve hızlı şarj desteği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OnePlus Pad Go, 2023 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.