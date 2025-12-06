En Çok Satılan Telefonlar Açıklandı! Uygun Fiyatlı iPhone İlk 5'te

En çok satılan telefonlar açıklığa kavuştu. 2025 yılının üçüncü çeyreğine ait olan yeni rapora göre geride kalan üç aylık süreçte tüketiciler tarafından en çok ilgi gören telefonlardan beşi Apple, diğer beşi ise Samsung tarafından piyasaya sürülen akıllı telefon modelleri oldu.

En Çok Satılan Telefonlar (Temmuz-Eylül 2025)

Apple'ın iPhone 16 serisi, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde en çok satılan ilk dört telefon oldu. Bu çeyrekte Samsung'un Galaxy A serisinin çok fazla tercih edildiği görüldü. Öyle ki üçüncü çeyrekte en çok satan 10 akıllı telefonun arasına Galaxy A serisinden toplamda beş adet telefon girdi.

Listenin ilk sırasında 20 Eylül 2024 tarihinde tanıtılan iPhone 16 yer aldı. 6.1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bu model, 3 nm üretim süreciyle geliştirilen A18 işlemciyle birlikte geliyor. Cihaz, siyah, beyaz, pembe, turkuaz ve lacivert olmak üzere toplam beş renk seçeneği sunuyor.

iPhone 16 Pro, üçüncü çeyrekte en çok satılan ikinci telefon oldu. 149.6 x 71.5 x 8.3 mm boyutlarına sahip olan bu telefon, 199 gram ağırlığa sahip. 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçeneklerine sahip olan model, 8 GB RAM ile beraber geliyor.

iPhone 16 Pro Max, listenin üçüncü sırasında konumlandı. A18 Pro işlemciye sahip olan cihazın arka tarafında 48 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı kamera ve 48 megapiksel telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel kamera yer alıyor.