10.050 mAh Bataryalı Tablet Global Pazara Geldi! Fiyatı Şaşırttı

OnePlus'In yeni tableti Pad Go 2'nin global fiyatı belli oldu. Bütçe dostu Android tablet, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan tablet ayrıca dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

OnePlus Pad Go 2'nin Global Fiyatı

OnePlus Pad Go 2'nin global sürümü 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 299 euro (15.135 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 399 euro (20.197 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bütçe dostu Android tablet, siyah ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.

OnePlus Pad Go 2 Özellikleri

Ekran Boyutu : 12,1 inç

: 12,1 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1980 x 2800 piksel

1980 x 2800 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu: 284 PPI

284 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 7300 Ultra

: MediaTek Dimensity 7300 Ultra RAM : 8 GB LPDDR5X

: 8 GB LPDDR5X Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Batarya : 10.050 mAh

: 10.050 mAh Şarj Hızı : 33W

: 33W Arka Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Yazılım : Android 16 tabanlı OxygenOS 16

: Android 16 tabanlı OxygenOS 16 Ağırlık: 597 gram

597 gram Kalınlık: 6,83 mm

Tablet gücünü MediaTek Dimensity 7300 Ultra işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OnePlus Pad 2'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Pad Go 2, 10.050 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Android 16 tabanlı OxygenOS 16 ile birlikte gelen cihaz ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 597 gram ağırlığındaki tablette 8 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut.

12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, LCD ekran üzerinde 1980 x 2800 piksel çözünürlük, 284 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 6,83 mm kalınlığındaki tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Pad Go 2'nin ön kamerası da 8 megapiksel çözünürlüğünde.