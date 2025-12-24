12 GB RAM'li Aşırı Ucuz Tabletin Kutu Açılışı Yapıldı [Video]

OPPO'nun uygun fiyatlı yeni tabletine dair ilginç bir gelişme yaşandı. Henüz tanıtılmayan OPPO Pad Air 5'in kutu açılış videosu yayınlandı. Bununla birlikte tabletin nasıl bir görünüme sahip olacağı ve kutudan neler çıkacağı belli oldu. Dev bataryalı bütçe dostu tablet, çok şık bir tasarımla birlikte gelecek.

OPPO Pad Air 5'in Kutu Açılış Videosu Paylaşıldı

OPPO Pad Air 5'in kutu açma videosu paylaşıldı. YouTube üzerinden paylaşılan video 34 saniye uzunluğunda. Videoya göre tabletin arka yüzeyinde sol üst köşede kamera konumlanacak. Arka yüzeyde ayrıca OPPO logosu da bulunacak. Kutudan tabletin yanı sıra 45W şarj adaptörü ve USB kablosu çıkacak. Videoda tabletin pembe renk seçeneğine sahip sürümü yer aldı.

OPPO Pad Air 5'in Özellik Listesi

Ekran Boyutu: 12.1 inç

12.1 inç Ekran Çözünürlüğü: 1980 x 2800 piksel

1980 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultra

MediaTek Dimensity 7300 Ultra Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Batarya: 10.050mAh

10.050mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

Tablet gücünü MediaTek Dimensity 7300 Ultra işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OPPO Pad 5'te sekiz çekirdekli Dimensity 9400+ işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek Pad Air 5'in ekranı 12,1 inç büyüklüğüne sahip olacak. Tablet, 1980 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Tablet, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini göreceğiz.

OPPO Pad Air 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bütçe dostu Android tablet OPPO Pad Air 2 için 1.299 yuan (7.950 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. OPPO Pad Air 5'in ise 1.600 yuan (9.792 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü tabletin farklı fiyat ile piyasaya sürülebileceğini belirtelim.

OPPO Pad Air 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Pad Air 5, 25 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO Pad Air 2, 2023 yılının kasım ayında tanıtılmıştı.