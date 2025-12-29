Çok Ucuza 144Hz Ekranlı Telefon: OnePlus Turbo 6V Geliyor!

OnePlus'ın merakla beklenen oyun telefonu Turbo 6V ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kısa süre önce tanıtım tarihi açıklanan OnePlus Turbo 6V'nin bu kez fiyatı sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre 144Hz ekrana sahip Android telefon, bütçe dostu fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

OnePlus Turbo 6V'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan OnePlus Turbo 6V'nin 1799 yuandan (10.997 TL) daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi. Konu ile ilgili resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı bir fiyat ile gelebileceğini belirtelim.

OnePlus Turbo 6V'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2800 piksel

1272 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 GPU: Adreno 810

Adreno 810 RAM: 8 GB LPDDR5X

8 GB LPDDR5X Depolama: 128GB / 256GB UFS 3.1

128GB / 256GB UFS 3.1 Arka Kamera: 50 MP OIS destekli ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP OIS destekli ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya: 9000 mAh

9000 mAh Hızlı Şarj: 80W

Turbo 6V, gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus Turbo 6'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilecek.

Telefonda 8 GB LPDDR5X RAM bulunacka. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek göreceğiz. Turbo 6V'nin ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Android telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2800 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Telefon ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

OnePlus Turbo 6 ve Turbo 6V Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus'ın merakla beklenen bütçe dostu Android telefonu Turbo 6V, 8 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Aynı tarihte OnePlus Turbo 6 da duyurulacak. Tanıtımla birlikte Turbo 6V ve Turbo 6'nın tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Söz konusu telefonların global pazara ne zaman geleceği ise henüz belli değil.