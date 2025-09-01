OnePlus'tan Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! Fiyatı ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı

OnePlus'ın bütçe dostu fiyatı ve amiral gemisi özellikleri bir araya getiren yeni bir telefon serisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. OnePlus Turbo olarak isimlendirilecek yeni serinin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon uygun fiyata güçlü donanım sunacak.

OnePlus Turbo'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Turbo Çin'de 2.000 yandan (11.548 TL) daha düşük bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacak. OnePlus Turbo, düşük fiyatına rağmen amiral gemisi seviyesinde güçlü bir işlemciyle gelecek. Dolayısıyla bu seri, Redmi Note serisine rakip olacak.

Geçtiğimiz haftalarda Redmi Note 15 Pro serisinin fiyatı ortaya çıkmıştı. Sızdırılan bilgliere göre Redmi Note 15 Pro 208 dolar (8.557 TL), Redmi Note 15 Pro+'ın ise 278 dolar (11.437 TL) başlangıç fiyat etiketleriyle gelecek.

OnePlus Turbo Ne Zaman Çıkacak?

OnePlus Turbo serisinin 2025 yılının sonuna doğru Çin'de tantıılacağı iddia edildi. Bu yıl Turbo'nun yanı sıra iki farklı telefon da çıkacak. OnePlus 15 ve OnePlus Ace 6 serisinin ekim ayında duyurulması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde OnePlus 15 Geekbench testinde ortaya çıkmıştı. Test sonuçlarına göre telefon gücünü Snadpragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz.

OnePlus Ace 6'da Snapdragon 8 Elite yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Ace 6 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite 2 bulunacak.