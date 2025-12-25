144Hz Ekranlı Oyun Canavarı Geliyor! Şarjı Çok Zor Bitecek

OnePlus, yeni Turbo serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Seride iki farklı model bulunacak. Bunlardan biri Snapdragon 8s Gen 4, diğeri ise Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisine sahip olacak. "Prado" kod ismine sahip olan Snapdragon 7s Gen 4 işlemcili sürümün görüntüleri ortaya çıktı. Peki, OnePlus Turbo nasıl görünecek?

OnePlus Turbo'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

OnePlus Turbo'nun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Ön yüzeyde ise ince çerçeveler ve bir adet kamera bulunacak. Görsele göre ayrıca telefon, ekran altı parmak izi sensörüne de sahip olacak. Görüntü ayrıca renk seçenekleri arasında yeşil renginin de olacağını gözler önüne serdi.

OnePlus Turbo'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Batarya Kapasitesi: 9.000 mAh

9.000 mAh Şarj Hızı: 80W

80W İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 Arka Kameralar: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Yazılım: Android 16 tabanlı OxygenOS 16

OnePlus Turbo'nun daha uygun fiyatlı sürümü, gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu sürümde ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Bütçe dostu oyun telefonu, 9.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek.

OnePlus Turbo Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi oyuncu telefonları arasında yerini almaya hazırlanan OnePlus Turbo'nun 2026 yılının ocak ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Uzun süredir merakla beklenen akılı telefon Çin'de piyasaya sürüldükten sonra global pazara da gelecek.