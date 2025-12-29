9.000 mAh Bataryalı Oyun Canavarları Geliyor! Tarih Verildi

OnePlus, Turbo serisi üzerinde çalışıyor. Turbo 6V ve Turbo 6 olmak üzere iki farklı modelden oluşan telefon serisinin tanıtım tarihi açıklandı. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak telefonlar, dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus Turbo 6 ve Turbo 6V Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan OnePlus Turbo serisi, 8 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte Turbo 6V ve Turbo 6'nın tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Telefonların arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak.

OnePlus Turbo 6V'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2800 piksel

1272 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 GPU: Adreno 810

Adreno 810 RAM: 8 GB LPDDR5X

8 GB LPDDR5X Depolama: 128GB / 256GB UFS 3.1

128GB / 256GB UFS 3.1 Arka Kamera: 50 MP OIS destekli ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP OIS destekli ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya: 9000 mAh

9000 mAh Hızlı Şarj: 80W

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 8 GB LPDDR5X RAM'e sahip telefon, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunacak.

OnePlus Turbo 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

OnePlus Turbo 6'da Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8s Gen 4 yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği göreceğiz.