iPhone 17 Pro Max'e Benzeyen Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Açıklandı

Honor, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Power 2 olarak isimlendirilen telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Duyruuya göre Android telefon önümüzdeki hafta tanıtılacak. Dev batarya sayesinde çok uzun pil ömrü sunacak akıllı telefon ayrıca güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Honor Power 2'nin Tanıtım Tarihi

Honor Power 2, 5 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Daha önce ortaya çıkan görsellere göre Honor Power 2'nin arka yüzeyinde büyük dikdörtgen şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te de benzer bir tasarım tercih edilmişti.

Honor Power 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 10.080 mAh

10.080 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Boyutu: 6,79 inç

6,79 inç Çözünürlük: 1.5K

1.5K Ekran Parlaklığı: 8.000 nit

8.000 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

MediaTek Dimensity 8500 Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.88 diyafram) + 5 MP ikinci kamera

Honor'un yeni akıllı telefon gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, dört çekirdek 2.20GHz, üç çekirdek 3.20GHz ve bir adet 3.40GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor Power'da ise Qualcomm'un sekiz çekirdekli işlemcisi Snapdragon 7 Gen 3 yer alıyor.

Power 2, 10.080 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya sayesinde akıllı telefon uzun pil ömrü elde edilecek. Akıllı telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonun ekranı 6,79 inç büyüklüğünde olacak. Bütçe dostu Android telefon, 1.5K çözünürlük, 8.000 maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Honor Power 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor Power 2'nin 2.199 yuan (13.445 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini ve farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim. Honor Power için 1.999 yuan (12.222 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.