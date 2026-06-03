Yeni Tomb Raider Oyunu İçin Kötü Haber: Çıkış Tarihi Ertelendi!

Oyun dünyasının merakla beklediği yeni Tomb Raider oyunu Tomb Raider: Legacy of Atlantis için önemli bir gelişme yaşandı. Efsanevi karakter Lara Croft'u kontrol edeceğimiz yapımın bu yıl çıkış yapması bekleniyordu. Ancak kısa süre önce yapılan açıklamayla birlikte Tomb Raider: Legacy of Atlantis'in çıkış tarihi ertelendi.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis Ne Zaman Çıkacak?

Crystal Dynamics tarafından geliştirilen ve Amazon tarafından yayınlanacak Tomb Raider: Legacy of Atlantis, serinin 1996 yılında çıkan ilk oyunu Tomb Raider'ın yeniden yapımı olarak karşımıza çıkacak. Yapım ilk kez The Game Awards 2025 etkinliğinde duyurulmuş, oyunun 2026 yılında piyasaya sürüleceği açıklanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda ise Tomb Raider: Legacy of Atlantis çıkış tarihinin ertelenmesi iddiası gündeme gelmiş ve bu durum oyuncular arasında hayal kırıklığı yaratmıştı. Beklenen açıklama sonunda geldi ve söz konusu iddiaların doğru olduğu resmen doğrulandı.

Kısa süre önce PlayStation'ın resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan yeni bir tanıtım videosuyla Tomb Raider: Legacy of Atlantis'in çıkış tarihinin 12 Şubat 2026'ye ertelendiği duyuruldu. Daha önce bu sene için planlanan yapımın gelecek yıla ertelenmesi serinin hayranlarını hayal kırıklığına uğratırken, paylaşılan yeni görüntüler oyuna yönelik beklentileri daha da artırdı.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis Neden Ertelendi?

Crystal Dynamics ve Amazon cephesinden erteleme kararının arkasındaki neden hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geliştirici ekibin oyunu daha kaliteli hale getirmek ve oyunculara mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için ek süreye ihtiyaç duyduğu söyleniyor.

1996 yılında çıkan orijinal Tomb Raider’ın ruhunu korurken modern oynanış mekanikleri ve yenilenmiş grafiklerle dikkat çekmesi hedeflenen oyun rekabet nedeniyle de ertelenmiş olabilir. Bilindiği üzere yılın sonlarına doğru Grand Theft Auto 6, Gears of War: E-Day, Call of Duty: Modern Warfare 4, Halo: Campaign Evolved, Control: Resonant ve Star Wars: Galactic Racer gibi birçok büyük yapım oyuncularla buluşacak.

Geliştirici ekip, Tomb Raider: Legacy of Atlantis’in bu yoğun rekabet ortamında geri planda kalmasını istemiyor. Bu nedenle oyun zorlu bir çıkış dönemine denk gelmek yerine daha sakin bir takvime alınarak önümüzdeki yılın şubat ayına ertelenmiş olabilir. Geçtiğimiz aylarda bazı oyun şirketleri de benzer erteleme kararları almıştı.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis Nasıl Bir Oyun Olacak?

PlayStation 5, Xbox X/S ve Windows PC için piyasaya sürülecek Tomb Raider: Legacy of Atlantis’in serinin köklerine bağlı kalan ancak modern oyun mekanikleriyle güncellenmiş bir yapım olması bekleniyor. Oyuncular olarak Lara Croft ile birlikte gizemli antik kalıntıları keşfedecek, zorlu bulmacaları çözecek ve aksiyon dolu çatışmalara katılacağız.

Oyunun klasik Tomb Raider atmosferini korurken günümüz oyuncularının beklentilerine uygun daha akıcı keşif, platform ve savaş mekanikleri sunacağı belirtiliyor. Bu arada Tomb Raider: Legacy of Atlantis'in görsel açıdan etkileyici yapımlara hayat veren Unreal Engine 5 oyun motoruyla geliştirildiğini de söyleyelim.

Editörün Yorumu

Tomb Raider: Legacy of Atlantis'in ertelenmesine açıkçası pek şaşırmadım. Son dönemlerde birçok oyun stüdyosu GTA 6 gibi dev yapımların yaratacağı etkiyi göz önünde bulundurarak çıkış takvimlerini yeniden düzenliyor. Eğer ben de bir oyun şirketi yönetseydim GTA 6 ve Call of Duty: Modern Warfare 4 gibi oyunlarla aynı dönemde rekabete girmek yerine daha uygun bir çıkış tarihi tercih ederdim. Geliştirici şirketin oyunu çok daha iyi hâle getirmek için ek süreye ihtiyacı olduğu ifade edilse de açıkçası bu bana pek inandırıcı gelmiyor.