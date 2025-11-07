126 TL'lik Türkçe Destekli Oyun Ücretsiz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Oyuncuların çok çeşitli yeteneklerini kullanarak zorlu bölümleri geçmeye çalıştığı eğlenceli bir oyun ücretsiz hâle geldi. Aksiyon ve macera türünü sevenlerin ekran başından ayrılamamasına neden olacak bu oyuna sahip olmak için acele etmeniz gerekiyor. Oyun kısa bir süre sonra yeniden ücretli hâle gelecek.

OneShift Ücretsiz Oldu

OneShift, Steam'de ücretsiz hâle getirildi. Normalde 2,99 dolar (126 TL) fiyat etiketi ile satılan oyun bir süreliğine tamamen ücretsiz bir şekilde alınabiliyor. Türkçe dil desteği de sunan oyun, 10 Kasım saat 10.00'da yeniden ücretli olacak. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizin olacak ve dilediğiniz zaman oynayabileceksiniz.

OneShift Ücretsiz Nasıl Alınır?

Steam istemcisini açın.

Hesabınıza giriş yapın.

"Mağaza" bölümüne gidin.

Arama kısmına "OneShift" yazın.

Oyunun isminin üzerine basarak sayfasına gidin.

"Hesaba ekle" seçeneğine basın.

Yukarıda yer alan adımları takip ettikten sonra oyun kütüphanenize eklenecektir. Oyunun kütüphanenize eklendiğine dair bilgilendirme yapılan sayfadaki oyunu yükleme seçeneğine basıp OneShift'in kurulacağı yeri seçebilir ve yükleme işlemi tamamlandıktan sonra OneShift'i oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu ilerleyen günlerde yüklemek isterseniz kütüphanenizden oyunu bulup "Yükle" seçeneğine basarak kurabilirsiniz.

OneShift Fragmanı

OneShift Nasıl Bir Oyun?

OneShift, en iyi bulmaca oyunları arasında yer alıyor. Oyundaki amacınız yeteneklerinizi kullanarak mavi küpleri toplamaktır. Bunun için başvurabileceğiniz yetenekler arasında dünyalar arasında kayma, dünyayı döndürme, zamanı durdurma ve devam ettirme bulunuyor. Bazı özelliklere oyuna başlar başlamaz sahip olmuyorsunuz, yeteneklerin kilidi biraz ilerledikten sonra açılıyor.

Yeteneklerinizi akıllıca kullanarak geçebileceğiniz bulmacalar sayesinde çok eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. OneShift'in kolay gibi görünen fakat kendine özgü bir zorluğu olan bulmacalar içerdiği yönünde ortak bir görüş bulunuyor. 10 Ağustos 2018 yılında piyasaya sürülen oyunun Steam sayfasında şu an "çok olumlu" incelemeye sahip olduğunu da belirtelim. Bu, oyuncular tarafından çok beğenildiğini gösteriyor.

OneShift Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1

Windows 7 SP1 İşlemci: Dört çekirdekli işlemci

Dört çekirdekli işlemci RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 640 / AMD R7 240

NVIDIA GeForce GT 640 / AMD R7 240 DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Kullanılabilir Depolama Alanı: 1 GB

OneShift Önerilen Sistem Gereksinimleri