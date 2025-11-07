Amazon, 2.688 TL'lik 4 Oyunu Bedava Dağıtıyor! Hemen Alın

Amazon, Luna hizmetiyle her ay düzenli olarak bedava oyunlar sunuyor. Oyuncular böylece abonelik dışında ekstra bir ücret ödemeden pek çok oyuna sahip olabiliyor. Şirket bu kez simülasyondan aksiyona kadar çeşitli türlerde dört oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Peki, bu oyunlara ücretsiz nasıl erişilir?

Amazon 4 Oyunu Ücretsiz Veriyor

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Lovecraft's Untold Stories, Gas Station Simulator, Dungeons & Dragons: Dark Sun Series ve New Tales from the Borderlands yer alıyor. Bu oyunlara Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Amazon Luna web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kampanya, simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Gas Station Simulator için 7 Ocak 2026, izometrik kamera açısına sahip rol yapma oyunu Dungeons & Dragons: Dark Sun Series ve Lovecraft's Untold Stories için 10 Aralık 2025, New Tales from the Borderlands için 4 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Amazon Prime aboneliğine sahipseniz Amazon Luna'nın sitesinden oyunların sayfasını görüntüleyin ve "Oyunu alın" butonuna basıp işlemi onaylayın. Belirtilen tarihlere kadar bu oyunların kodlarını alıp kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Kütüphaneye ekleme işleminin ardından oyunları istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Kampanya kapsamında ücretsiz sunulan oyunlar arasında New Tales from the Borderlands öne çıkıyor. Gearbox Software tarafından geliştirilen oyun Promethea gezegeninde geçiyor. Hikâye, hayatlarının en kötü gününde bir araya gelen üç karaktere odaklanıyor. Oyun esnasında verdiğimiz her karar hikâyenin gidişatını etkiliyor.

DRAGO entertainment tarafından geliştirilen Gas Station Simulator'da bir benzin istasyonu satın alıp yönetmeye çalışıyoruz. 2021 yılında piyasaya sürülen yapımda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.