FDA Uzmanı Uyardı: Önümüzdeki Birkaç Ay Salgının En Kötüsü Yaşanacak

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) uzman isimlerinden biri olan Dr. Scott Gottlieb'e göre önümüzdeki birkaç ay salgının en kötüsü yaşanacak. Dünya genelinde Koronavirüs vakaları artmaya devam ediyorken kış mevsiminde nasıl önlemler alınmalı?

FDA eski vekili Dr. Scott Gottlieb geçtiğimiz günlerde CNBC'de konuştu ve yaptığı açıklamada vatandaşların kış mevsiminde dikkatli olması gerektiğini söyledi. Koronavirüs salgınının önümüzdeki birkaç hafta içinde muhtemelen kötüleşeceğini belirten eski vekil, grip ile Koronavirüs birleşmesine dikkat çekiyor.

Önümüzdeki birkaç ay salgının en kötüsü yaşanacak

Son birkaç haftadır bir dizi sağlık uzmanı soğuk havanın grip dönemiyle birlikte Koronavirüs enfeksiyonlarında büyük artışa yol açabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Bu konuya dikkat çeken Dr. Scott Gottlieb, "ABD başta olmak üzere başa çıkmaya henüz hazır olmadığımız birleşik bir salgın riskiyle (grip ve Koronavirüs) karşı karşıyayız" diyor.

Gottlieb'e göre dünya genelinde Koronavirüs ölüm oranı artmasa da, yeni enfeksiyonların büyüklüğü, bu hastalıkla ilişkili ölümlerde genel bir artışa neden olabilir. "Grip ve Koronavirüs birleşimi, ABD'de günlük ölü sayısının tekrardan 1000'in üzerine çıkacağı anlamına geliyor" diyerek vatandaşları önümüzdeki birkaç aylık süre için uyardı.

Gotlieb, Koronavirüsün yeniden yükselişe geçmesinin son dalga olacağını kabul ederken, aşı bulunsa dahi pandemiyi bitirmenin kesinlikle kolay olmayacağını söylüyor. Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalık Araştırma ve Politikaları Merkezi üyesi Dr. Michael Osterholm'un ise önümüzdeki 6 ila 12 haftanın "tüm salgın içinde en karanlık dönem olacağını" söylemişti.

Ayrıca Beyaz Saray Koronavirüs ekibinde yer alan Dr. Fauci, geçtiğimiz günlerde zorlu bir kışın bizi beklediğini söyleyerek bazı tavsiyelerde bulundu. Fauci, "Daha soğuk aylara girerken, aktivitelerimizin çoğu kapalı alanda yapılacak. Bu yüzden bunu tersine çevirecek bir şey yapmazsak, çok zor bir kış geçireceğimizden endişeleniyorum" diyor.

4 Kasım Türkiye Koronavirüs tablosuna göre son 24 saat içerisinde ülkemizde 144.416 test yapıldığı ve 2.391 yeni hasta olduğu aktarıldı. Koronavirüs enfekte sayısının artmasıyla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Hastalık yayılıyor" uyarılı bir tweet paylaştı.