Opel'in En Hızlı Elektriklisi Mokka GSe Türkiye'ye Geliyor!

Opel'in en çok sevilen SUV modellerinden biri olan Mokka Türkiye'de başarılı satış rakamlarıyla gündemde. Bu kapsamda Opel aracın elektrikli ve sportif versiyonu Mokka GSe'yi Şubat ayında Türkiye pazarına sunacağını bildirdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Opel Mokka GSe Teknik Özellikleri ve Fiyatı!

Opel, tamamen elektrikli modelleri arasındaki en güçlü otomobili olacak Mokka GSE’yi şubat ayında Türkiye yollarına çıkarmaya hazırlanıyor. Ralli otomobillerinden ilham alınarak geliştirilen bu özel versiyon, Mokka’nın zaten dikkat çeken tasarımını daha keskin, daha sportif ve adrenalin odaklı bir karaktere dönüştürüyor. Modelin GSE teknolojisi, markanın motor sporlarındaki deneyimini seri üretim bir otomobile başarıyla aktarmayı amaçlıyor.

Yeni Mokka GSE, kaputunun altında oldukça iddialı bir güç barındırıyor. Elektrikli motoru 207 kW (281 HP) güç üretiyor ve bu değer, modelin yarış versiyonuyla aynı seviyeye çıkmasını sağlıyor. 345 Nm tork sayesinde araç, 0’dan 100 km hıza yalnızca 5,9 saniyede ulaşarak performans çıtasını oldukça yukarı çekiyor.

200 km azami hız değeriyle de Opel’in elektrikli modelleri arasında en hızlı unvanını almaya hazırlanıyor. Sürücüye sunulan üç farklı sürüş modu: Sport, Normal ve Eco ile aracın karakterini tamamen değiştirebiliyor ve kullanım senaryosuna göre güç çıkışını ayarlıyor.

Aracın tüm teknik özellikler ise şöyle:

Motor Gücü: 207 kW (281 HP)

Tork: 345 Nm

0–100 km/s: 5,9 saniye

Maksimum Hız: 200 km/s (Sport)

Sürüş Modları: Sport / Normal / Eco Normal Mod

Gücü: 170 kW – 345 Nm – 180 km/s

Eco Mod Gücü: 140 kW – 300 Nm – 150 km/s

Batarya Kapasitesi: 54 kWh lityum iyon

Aktarma: Önden çekiş (FWD)

Diferansiyel: Torsen çok plakalı sınırlı kaydırmalı diferansiyel

Ağırlık: 1500 kg

Süspansiyon: Çift hidrolik şok emişli özel şasi

Altyapı: Mokka GSE Rally modelinden türetilmiş yüksek voltaj komponentleri

Aracın Türkiye satış fiyatı ise henüz açıklanmadı. Peki siz Mokka GSe hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...