Düşük ÖTV Dilimi İçin Türkiye'ye Özel Paket! Elektrikli Renault Scenic Geliyor!

Son dönemde elektrikli otomobil pazarında hareketli gelişmeler yaşanırken Renault cephesinde de dikkat çekici bir kıpırdanma var gibi görünüyor. Avrupa’da oldukça sevilen yeni nesil elektrikli Scenic modeli için Türkiye tarafında sessiz ama önemli adımlar atıldığı konuşuluyor. Gelen bilgilere göre Renault, elektrikli Scenic versiyonunun düşük ÖTV diliminde kalması için özel bir çalışma yürütüyor. İşte detaylar...

Renault Scenic Türkiye Paketi Geliyor!

Renault, elektrikli Scenic modelini Türkiye pazarına uygun fiyat seviyesinde sunabilmek için özellikle ÖTV tarafında bazı teknik düzenlemeler üzerinde duruyor. Henüz resmi bir tarih paylaşılmasa da hazırlıkların hızlandığı ve sürecin olumlu ilerlediği belirtiliyor.

Avrupa’da yeni nesil elektrikli SUV kimliğiyle oldukça hızlı bir çıkış yapan Scenic minivan geçmişinden sıyrılıp daha modern, daha geniş ve daha teknolojik bir yapıya bürünerek özellikle aile kullanıcılarını hedefleyen tasarımıyla dikkat çekiyor. Türkiye tarafında ise Scenic’in pazar dinamiklerine uygun şekilde konumlandırılması için hem donanım hem de batarya seçenekleri üzerinde ince bir çalışma yürütülüyor.

Markanın fiyatı rekabetçi seviyeye çekebilmek adına tüm varyantları masaya yatırdığı biliniyor. Scenic’in Avrupa’daki teknik verilerine bakıldığında, modelin 170 HP ve 220 HP olmak üzere iki farklı elektrik motoru ile sunulduğu görülüyor. Bu motorlar 60 kWh ve 87 kWh batarya paketleriyle eşleştiriliyor ve kağıt üzerinde 430 km’den 625 km’ye uzanan menzil değerleri sağlıyor.

Ancak Türkiye’ye gelecek versiyonun hangi kombinasyona sahip olacağı henüz netleşmiş değil. Özellikle batarya kapasitesinin ÖTV dilimini doğrudan etkiliyor olması, Renault’nun bu konuda oldukça hassas davranmasına neden oluyor. Daha düşük batarya seçeneğinin tercih edilmesi, fiyatı ciddi şekilde düşürebileceği için güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Henüz marka tarafından net bir tarih paylaşılmadı ancak yakın tarihlerde Türkiye yollarına çıkması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...