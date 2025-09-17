18 Yaş Altı Kullanıcılar İçin ChatGPT Düzenlemesi Yolda!

Son yıllarda yapay zekâ öyle bir noktaya geldi ki artık yediden yetmişe herkesin hayatına dokunuyor. Öyle ki yapay zekâ desteği olmayan alanlar bile eleştiri konusu oluyor ve “Ne zaman yapay zekâ ile desteklenecek?” sorusu soruluyor. Ancak bu durum önemli bir sorunu da beraberinde getiriyor: Güvenlik. Sohbet botları bugün 15 yaşındaki bir çocukla 60 yaşındaki birine aynı şekilde yanıt verebiliyor. Bu da özellikle küçük yaş grupları için risk anlamına geliyor. Zira bu daha önce gündeme geldi.

Gelen bilgilere göre OpenAI bu sorun için harekete geçti. Şirket, 18 yaş altına özel bir ChatGPT sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

OpenAI, 18 Yaşından Küçüklere Özel ChatGPT Sunacak

OpenAI, resmi web sitesinde yayımladığı blog gönderisinde konuyla ilgili çalışmalarını paylaştı. Şirketin açıklamasına göre uzun vadeli bir sistem üzerinde çalışılıyor. Bu sistemle birlikte kullanıcının 18 yaşından büyük mü yoksa küçük mü olduğu belirlenecek. 18 yaş altı olduğu tespit edilenler ise otomatik olarak yaşa uygun politikaların geçerli olduğu özel bir ChatGPT moduna yönlendirilecek.

18 yaş altına sunulacak ChatGPT’de beklendiği gibi cinsellikle ilgili içerikler engellenecek. Bununla birlikte dikkat çeken bir farklılığı da olacak. Öyle ki kullanıcı nadir de olsa önemli bir sorunundan bahsederse, yani örneğin "kendime zarar vermeyi düşünüyorum" gibi bir ifade kullanırsa, sistem bu durumu “akut sıkıntı” olarak algılayacak. Bu durumda kullanıcının ebeveynine bildirim gönderilecek. Eğer kendisinin bu bildirimi görmediği anlaşılırsa güvenlik güçlerine bilgi verilebilecek.

Ebeveyn Kontrolleri Özelliği de Yolda

OpenAI, yakın zamanda yaptığı bir başka duyuruda ebeveyn kontrolleri özelliğini yayınlayacağını da açıklamıştı. Buna göre aileler, kendi hesaplarını çocuklarının hesabıyla bağlayabilecek. Ebeveyn hesabı üzerinden ChatGPT’nin hangi özellikleri kullanabileceği, hangi içeriklerin filtreleneceği ayarlanabilecek. Ayrıca ebeveynler, bellek ve sohbet geçmişi gibi özellikleri kapatabilecek, hatta çocuklarının belirli saatler dışında ChatGPT’yi kullanmasını tamamen engelleyebilecek.

Yapay zekâ devi, ebeveyn kontrolleri özelliğini bu ayın sonuna doğru kullanıma açacak. 18 yaş altına özel ChatGPT deneyiminin de bundan önce devreye girmesi beklenmiyor. Yani yeni sistemin hayata geçmesi için en az birkaç hafta daha beklemek gerekecek.