ChatGPT Zirveyi Kaybetti! En Popüler Yapay Zeka Aracı Belli Oldu

Son yıllarda teknoloji dünyasında yapay zekâ yarışı hiç olmadığı kadar sert bir rekabet sahasına dönüştü. Dev şirketler milyarlarca dolarlık yatırımlarla bu alanda üstünlük kurmaya çalışırken, Google ve OpenAI geliştirdikleri ileri seviye modellerle öne çıkıyor.

Bugün ise bu kıyasıya mücadelede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. iPhone’ların uygulama mağazası App Store’da zirvedeki sohbet botu artık ChatGPT değil. İşte detaylar…

Google Gemini, App Store'da Birinci Sıraya Yerleşti

Google’ın sohbet botu Gemini, App Store’un en popüler ücretsiz uygulamalar listesinde zirveye çıkarak yalnızca OpenAI’ın ChatGPT’sini değil, Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok’u da geride bıraktı.

Bu başarının ardından Gemini’ın geliştirilmesinden sorumlu Google DeepMind ekibinin başındaki isim Demis Hassabis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ekibi tebrik etti ve bunun sadece başlangıç olduğunu ifade etti.

Gemini Başarısının Arkasında Ne Var?

Google’ın sadece birkaç ayda büyük bir ivme yakalamasının arkasında sosyal medyada hızla yayılan Nano Banana trendi bulunuyor. Şirketin görsel üretimde sınırları zorlayan bu yapay zekâ özelliği, kullanıcıların ilgisini kısa sürede çekti. Özellikle insanların kendi pozlarını hiper-gerçekçi 3D figürlere dönüştürme akımı sohbet botunun popülaritesini katlayarak zirveye taşıdı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.