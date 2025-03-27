ChatGPT'nin Yeni Özelliği Yüzünden İnsanlar Birbirine Girdi

OpenAI geçtiğimiz günlerde Pro abonelik paketine sahip kullanıcılar için resim oluşturma özelliğini kullanıma açtı. Hatta yakın zamanda, her özellikte yaptığı gibi bunu da sınırlı olarak ücretsiz kullanıcılarına sunacağını duyurdu. Ancak şimdi görünen o ki söz konusu kararda bir erteleme olabilir... zira sosyal medya bu özellik yüzünden ikiye bölündü, kavgalar başladı.

Studio Ghibli Fırtınası Esti

Kullanıcılar, DALL-E 3'ten bile daha iyi görüntü oluşturan bu model sayesinde ünlü animasyon stüdyosu Studio Ghibli tarzında sayısız görüntü oluşturarak Elon Musk'tan Yüzüklerin Efendisi'ne ve ABD Başkanı Donald Trump'a kadar herkesi anime karakterine çevirdi. Sonuçlar o kadar iyiydi ki OpenAI CEO'su Sam Altman bile profil fotoğrafını Ghibli tarzında bir görselle değiştirdi.

changed my pfp but maybe someone will make me a better one — Sam Altman (@sama) March 26, 2025

Yalnızca metin komutlarıyla elde edilebilen bu görseller ayrıca başkalarına ait içerikleri ve stilleri yüklediğinizde o tarza kolayca dönüşebiliyor. Her ne kadar kulağa muntazam gelse de içerik sahipleri bu durumdan hiç memnun değil. Zira içeriklerinin, rızaları olmadan kullanılması haklı olarak onları rahatsız ediyor.

AI Görselleri Yasalarla Karşı Karşıya

Fikri mülkiyet avukatı Evan Brown, OpenAI'ın şu anda yasal bir gri alan içinde olduğunu söylüyor. Tarzın kendisi telif hakkıyla korunmadığından, OpenAI yasalara aykırı bir şey yapmıyor gibi görünüyor. Ancak eğer gerçekten Ghibli'nin milyonlarca karesini kullanarak modelini eğittiyse, bu telif ihlali sayılabilir mi? İşte bu, şu anda mahkemelerin karar vermesi gereken en büyük soru.

OpenAI ise yaptığı açıklamada, şöyle diyor:

Bireysel yaşayan sanatçıların tarzlarını kopyalamıyoruz, ancak daha geniş stüdyo tarzlarına izin veriyoruz.

OpenAI şu an New York Times ve birçok yayıncıyla telif hakkı ihlali davalarıyla karşı karşıya. İddialara göre OpenAI, bu yayınların içeriklerini izinsiz kullanarak yapay zeka modellerini eğitti. Benzer bir dava Midjourney botu için de görülüyor.

Google'ın aracı da benzer şekilde telif hakkı endişelerini gündeme getirmiş ve insanların filigranları kaldırarak korunan görselleri manipüle etmesine olanak tanıdığı için tepki çekmişti. Şimdi OpenAI ve Google'ın bu yeni araçları sayesinde telifli eserlerin tarzlarını taklit etmek her zamankinden daha kolay hale geldi.

Peki bu yasal mı? Her şeyden önce etik mi? Yorumlarda buluşalım.