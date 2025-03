ChatGPT'nin Yeni Özelliği Yüzünden İnsanlar Birbirine Girdi

OpenAI geçtiğimiz günlerde Pro abonelik paketine sahip kullanıcılar için resim oluşturma özelliğini kullanıma açtı. Hatta yakın zamanda, her özellikte yaptığı gibi bunu da sınırlı olarak ücretsiz kullanıcılarına sunacağını duyurdu. Ancak şimdi görünen o ki söz konusu kararda bir erteleme olabilir... zira sosyal medya bu özellik yüzünden ikiye bölündü, kavgalar başladı.

Kullanıcılar, DALL-E 3'ten bile daha iyi görüntü oluşturan bu model sayesinde ünlü animasyon stüdyosu Studio Ghibli tarzında sayısız görüntü oluşturarak Elon Musk'tan Yüzüklerin Efendisi'ne ve ABD Başkanı Donald Trump'a kadar herkesi anime karakterine çevirdi. Sonuçlar o kadar iyiydi ki OpenAI CEO'su Sam Altman bile profil fotoğrafını Ghibli tarzında bir görselle değiştirdi.

changed my pfp but maybe someone will make me a better one