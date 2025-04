Tek Promptla Bilimsel Makale Yazmak Mümkün (Üstelik Tek Kuruş Ödemeden)

OpenAI, bugüne kadar sadece ücretli abonelerin kullanabildiği Deep Research aracını artık ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına da açtı. Tabii sınırlı bir versiyonla. Yeni hafif sürüm, şirketin daha ekonomik ve kompakt yapay zekâ modeli olan o4-mini ile çalışıyor. Cevaplar biraz daha kısa olsa da kalite neredeyse aynı.

The lightweight version of deep research is powered by a version of OpenAI o4-mini and is nearly as intelligent as the deep research people already know and love, while being significantly cheaper to serve.



Responses will typically be shorter while maintaining the depth and… pic.twitter.com/H2UD5GThVj