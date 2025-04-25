Tek Promptla Bilimsel Makale Yazmak Mümkün (Üstelik Tek Kuruş Ödemeden)

OpenAI, bugüne kadar sadece ücretli abonelerin kullanabildiği Deep Research aracını artık ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına da açtı. Tabii sınırlı bir versiyonla. Yeni hafif sürüm, şirketin daha ekonomik ve kompakt yapay zekâ modeli olan o4-mini ile çalışıyor. Cevaplar biraz daha kısa olsa da kalite neredeyse aynı.

The lightweight version of deep research is powered by a version of OpenAI o4-mini and is nearly as intelligent as the deep research people already know and love, while being significantly cheaper to serve.



Responses will typically be shorter while maintaining the depth and… pic.twitter.com/H2UD5GThVj — OpenAI (@OpenAI) April 24, 2025

Normalde sadece Pro, Plus, Team, Edu ve Enterprise planlarına dahil olan bu araç, kullanıcıların web sitelerini ve kaynakları analiz ederek detaylı raporlar oluşturmasına olanak tanıyordu. Şirketin açıklamasına göre bu özellik OpenAI'ın o3 modeline göre eğitilmiş; fakat o4-mini ile çalışan sürüm de oldukça verimliymiş.

Her Plan İçin Ekstra Bir Sorgu Hakkı

Ücretsiz kullanıcılar için ayda beş adet sorgu hakkı mevcut. Bilgiye derinlemesine erişim isteyen ama ücretli paket almak istemeyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan. Öte yandan ücretli kullanıcıların da eli daha da uzadı;

Plus ve Team kullanıcıları artık ayda 10 yerine 25 sorgu yapabilecek.

Pro aboneleri 125 orijinal sorguya ek olarak, hafif model üzerinden 125 ekstra sorgu hakkı daha kazandı.

125 orijinal sorguya ek olarak, hafif model üzerinden 125 ekstra sorgu hakkı daha kazandı. Enterprise ve Edu planlarında yer alanlar da önümüzdeki hafta itibarıyla bu hafif sürüme geçiş yapacak ve 15 ek sorgu hakkı alacak.

Yani artık sınırlar biraz daha esnek. Eskiden limit dolduğunda beklemek zorundaydınız; şimdi ise sistem otomatik olarak sizi hafif sürüme geçirerek cevabı sunmaya devam ediyor.