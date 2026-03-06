ChatGPT'nin Geliştiricisinden Dudak Uçuklatan Gelir!

Yapay zekâ devi OpenAI, birkaç yıl önce kullanıma sunduğu yapay zekâ asistanı ChatGPT ile para basmaya devam ediyor. Uygulama, geçtiğimiz günlerde haftalık aktif kullanıcı sayısı ile yeni bir rekora imza atarak gündeme gelmişti. Bugün ise OpenAI'ın ne kadar gelir elde ettiği açıklandı. İşte ayrıntılar...

OpenAI, Ne Kadar Gelir Elde Etti?

Kısa süre önce paylaşılan resmi olmayan verilere göre ABD merkezli şirket, şubat ayı sonu itibarıyla yıllık gelirini 25 milyar doların üzerine çıkarmayı başardı. Bu rakam 2025 yılının sonunda yaklaşık 21,4 milyar dolar seviyesindeydi. Böylece firmanın geliri yalnızca iki ay içinde yaklaşık yüzde 17 oranında artış göstermiş oldu.

Kaynağa göre OpenAI, 2030 yılına kadar toplamda yaklaşık 600 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor ve bu yatırımla altyapısını güçlendirmeyi planlıyor. Bu arada şirket, aynı zamanda bir yandan da halka arza hazırlanıyor. Bildiğiniz üzere OpenAI, NVIDIA ve Microsoft gibi halka açık bir şirket değil. Halka arz edildiğinde ise yatırımcılar firmadan hisse satın alabilecek.

Yapay zekâ alanında gelirini artıran tek şirket ise OpenAI değil. Onun en büyük rakiplerinden Anthropic de benzer bir büyüme gösteriyor. Öyle ki yıllık gelirinin yaklaşık 9 milyar dolara ulaştığı ifade ediliyor. Claude sohbet botunun geliştiricisi olan şirket, özellikle son haftalarda önemli bir büyüme kaydetti. Bunun en büyük sebebi ise çok sayıda kullanıcının ChatGPT'ye boykot uygulaması oldu.

OpenAI ile ABD Savunma Bakanlığı arasında yapılan yeni bir anlaşmayla birlikte yapay zekâ modellerinin tam otomatik ölümcül silahlarda kullanıabileceği ortaya çıktı. Ayrıca kitleleri gözetlemekle ilgili bir detay da çok konuşuldu. Bunlar da pek çok kullanıcının hoşuna gitmedi. Bunun akabinde ChatGPT'yi silme kampanyası başladı. Böylelikle uygulama gerilemişken, Claude ise yükseliş gösterdi.

OpenAI'ın yıl sonu gelir hedefi şu an için bilinmiyor olsa da bakanlık ile yaptığı anlaşma nedeniyle tartışmaların odağında. Hedefine ulaşıp ulaşmayacağını ise hep birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.