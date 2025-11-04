Film Kalitesinde Videolar Üreten Yapay Zeka Aracı Android'e Geldi

Yapay zeka dünyasının önde gelen isimlerinden OpenAI, yeni yapay zeka aracı Sora'nın platform desteğini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda platformun iOS uygulamasını yayınlayan şirket kısa bir süre önce Sora'yı Android kullanıcılarının da beğenisine sundu.

OpenAI Sora'nın Android uygulaması şu anda Google Play Store üzerinden indirilebiliyor. Peki bu yeni uygulama nasıl çalışıyor? iOS sürümünden farkları neler ve tabii ki Türkiye üzerinden erişebiliyor mu? Gelin tüm bu soruların cevaplarını hep birlikte inceleyelim.

OpenAI Sora'nın Android Uygulaması Yayınlandı

Hatırlarsanız geçtiğimiz ay OpenAI, merakla beklenen metinden video üreten yapay zeka aracı Sora'yı iOS platformuna taşımıştı. Çıkışından yalnızca beş gün içerisinde 1 milyondan fazla indirme sayısına ulaşarak App Store'da rekorlar kıran uygulama sahip olduğu özelliklerle pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

OpenAI Sora'nın geçtiğimiz saatlerde yayınlanan Android sürümü, platformun iOS uygulamasıyla neredeyse aynı yapıya sahip. Kullanıcılar yapay zekaya verdikleri metin tabanlı komutlarla oldukça kaliteli ve gerçekçi videolar oluşturabiliyor. Ayrıca bu sürümde de oluşturulan videolar platformun TikTok benzeri paylaşım ağında sergilenebiliyor.

Uygulamanın en dikkat çekici özelliği ise Cameos. Bu özellik, kendi yüzünüzü ve sesinizi kullanarak birebir video klonunuzu oluşturmanızı sağlıyor. Oluşturulan bu klon, herhangi bir sanal ortama yerleştirilerek istenilen senaryoda kullanılabiliyor.

Henüz Türkiye'de Kullanılamıyor

Öte yandan şirket App Store'daki politikasına benzer şekilde uygulamanın Android sürümünü de bazı ülkelerle sınırlandırdı. An itibariyle Sora şimdilik sadece bu bölgelerde indirebiliyor:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kanada

Japonya

Kore

Tayvan

Tayland

Vietnam

Bu nedenle henüz uygulamanın Türkiye'de erişime kapalı olduğunu belirtelim. Firmanın önümüzdeki döndemde ülke sınırlarını daha da genişletmesi bekleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz daha öncesinde Sora'yı deneyimleme şansı yakaladınız mı? Yorumlarda buluşalım.