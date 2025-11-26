ChatGPT'nin Geliştiricisinden Yapay Zeka Cihazı Geliyor

OpenAI CEO'su Sam Altman ve Apple'ın eski tasarım yöneticisi ve LoveFrom'un kurucusu olan Jony Ive, uzun bir süre önce yapay zeka destekli bir cihaz geliştirmek için bir araya geldi. Apple gibi dünya genelinde büyük yankı uyandıran teknolojik ürünler geliştirmeyi amaçlayan OpenAI'ın yeni yapay zeka cihazının prototipi sonunda tamamlandı.

OpenAI'ın Yapay Zeka Cihazı Ne Zaman Tanıtılacak?

ChatGPT'yi geliştiren şirket OpenAI'ın CEO'su Sam Altman ve Jony Ive, yapay zeka cihazının prototipinin hazır olduğunu doğruladı. Cihazın iki yıldan daha kısa bir süre içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. İşin ilginç tarafı, cihazın ne olduğu ya da ne işe yarayacağı hakkında hiçbir açıklamada bulunulmadı. Altman, cihazı "basit" olarak nitelendirdi.

Yine de kullanıcıları nasıl bir şeyin beklediğine dair fikir sahibi olmak adına daha önce ortaya çıkan bilgilere hızlıca bir bakış atabiliriz. Cihazın en önemli özelliği, ekranının olmaması olabilir. Ayrıca Altman, mevcut cihazların sürekli bildirim, yanıp sönen ışık gibi dikkat dağıtıcı birçok unsurla dolu olduğunu, bunun da inanılmaz bir karmaya neden olduğuna işaret etmişti.

Yeni cihazın, şu anda mevcut olan cihazlara kıyasla çok daha huzurlu bir kullanım deneyimi sunması bekleniyor. Jony Ive'ın tasarım anlayışını da göz ardı etmemek gerek ki Altman'ın ortağının tasarım standartları ile son derece uyumlu bir planı var. OpenAI CEO'su, insanlar cihazı gördüğünde "Hepsi bu kadar mı? Bu çok basit görünüyor" gibi ifadeler kullanmasını istiyor.

Bir diğer dikkat çekici detay, cihazın akıllı telefon boyutlarında olması. Bu, onun kolaylıkla cepte taşınabileceği veya masanın üzerinde tutulabileceği anlamına geliyor. Yapay zeka ile kullanıcı arasında etkileşim kurulmasına yardımcı olmak içinse mikrofon, kamera ve hoparlör içerecek. Mikrofonla kullanıcının sesli komutları alınacak, kamera ise cihazın çevrede neler olup bittiğini görmesini sağlayacak, hoparlör ise yapay zekanın kullanıcıya verdiği yanıtın duyulmasını sağlayacak.

Cihazın sürekli açık olması bekleniyor. Bununla brilikte bütün hayatınız hakkında inanılmaz bir bağlamsal farkındalığa sahip olması amaçlanıyor. Böylece sürekli veri toplayarak ne zaman yardıma ihtiyacınız olduğunu anlayabilir. Elbette bunlar şimdilik bir söylentiden ibaret. Nasıl bir şey olacağına dair en net ayrıntıları elde etmek için biraz daha beklememiz gerekecek.