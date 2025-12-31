ChatGPT Şimdi de Elde Tutulacak! Yapay Zekâ Destekli Kalem Sızdı

Popüler yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT ile bir bilinirlik kazanan OpenAI, bu ivmeyi korumak ve ileri taşımak için yeni ve iddialı projeler üzerinde çalışıyor. Bu çalışmalardan biri ise yapay zekâ ile güçlendirilmiş bir donanım ürünü.

Söz konusu cihazla ilgili bugüne kadar pek çok iddia ortaya atılmıştı. Son olarak önemli bir bilgi daha geldi. Öyle ki OpenAI’nin üzerinde çalıştığı donanımın tam olarak ne olduğu netleşti. İşte ayrıntılar...

OpenAI, Yapay Zekâ Destekli Akıllı Kalem Üzerinde Çalışıyor

OpenAI’ın Apple’ın eski tasarım şefi Jony Ive ile birlikte bir elektronik ürün geliştirdiği zaten biliniyordu. Ancak bu cihazın tam olarak ne olacağı bugüne kadar netlik kazanmamıştı. Son gelen bilgilerle birlikte bu belirsizlik de ortadan kalktı. OpenAI’nin yapay zekâ destekli bir kalem üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Şirket içinde “Gumdrop” kod adıyla konuşulan bu cihazın OpenAI’nin değerlendirdiği üç farklı fikirden biri olduğu belirtiliyor. Diğer fikirlerin ne olduğu bilinmese de sızıntı kaynağına göre bu kalemin tek işlevi not almak olmayacak. Öyle ki yazdıklarınızı ve sesli notlarınızı kaydedip analiz edebilecek ve yapay zekâ desteğiyle işleri kolay hale getirecek.

Tabii bu tür özelliklere sahip akıllı kalem bir ilk olmayacak. Öyle ki daha önce benzer kalemler piyasaya sürülmüştü. Fakat OpenAI’nin ChatGPT entegrasyonu sayesinde bu ürünün rakiplerine kıyasla daha çok öne çıkması bekleniyor.

ABD’li şirketin CEO’su Sam Altman, daha önce yaptığı açıklamalarda cihazın “göl kenarındaki bir kulübe” hissi vermesi gerektiğini dile getirmişti. Bu, ürünün akıllı telefonlar kadar detaylı ve karmaşık olmayan, daha sade bir kullanım sunan, çoğunlukla arka planda çalışan ve ihtiyaç duyulduğunda devreye giren bir donanım olacağını gösteriyor.

OpenAI'ın üzerinde çalıştığı ürünle ilgili tüm bilinenler şimdilik bunlardan ibaret. Yakında yeni bilgiler gelmesi bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.