Opera GX ve Amazon'dan Yeni Ortaklık: Gen V Karakterleri Tarayıcıya Ekleniyor!

Opera GX ve Prime Video'nun "Gen V" dizisi, Vought International'a bağlı bir dünya içi "Sosyal Ağ" olan 'V'yi başlatmak için güçlerini birleştirdi.

Opera GX tarafından desteklenen bu benzersiz çevrim içi deneyim, hayranları kurgusal Vought International evreninde bir sosyal medya platformu olan V ile tanıştırıyor.

Kullanıcılar Gen V'deki karakterlerle bağlantı kurabilir, Homelander ve A-Train gibi ikonik karakterlerin yanı sıra Gen V ve The Boys'daki diğer resmî karakterler de dâhil olmak üzere The Seven üyelerinin profilleriyle etkileşime geçebilirler.

Bir Dizi Özel Tema ve Mod da Yakında Opera GX'e Gelecek

Kullanıcılar sanal Godolkin Üniversitesi'ni keşfetmenin ve öğrenci sıralamalarını takip etmenin yanı sıra özel Gen V içeriğine de erişebilirler. Platform, gerçek dünyadaki bir sosyal ağın dinamiklerini taklit ederek sezon boyunca sürekli güncellemeler alacak.

Opera GX ayrıca hayranların tarama deneyimlerini geliştirmeleri için özel Gen V ve Godolkin Üniversitesi temalı tarayıcı içi modlar da sunacak. Kullanıcılar V'ye Opera GX kenar çubuğundan erişebilirler ancak ilk kez kullanacakların içerik nedeniyle yaşlarını doğrulaması gerekiyor.

Peki siz bu Opera ile Amazon ortaklığında geliştirilen bu yeni içerik ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.