Samsung Galaxy Z Fold 3 Kamerada bir İlke İmza Atacak

Samsung Galaxy Z Fold 3 ekran altı kamerasıyla çok konuşulacak gibi gözüküyor. Koreli üreticinin akıllı telefon tarihinde bir ilke imza atacağı ekran altı kamerası, katlanabilir cihazlar için ilk defa Galaxy Z Fold 3'le piyasaya çıkabilir.

Son yıllarda birkaç Android üreticisi ekran altı kamera çözümlerini sergilerken, ZTE şu anda bu teknolojiye sahip telefonu sunan tek marka. Ancak Xiaomi'nin üçüncü nesil ekran altı kamera çözümü önümüzdeki yıl seri üretime geçeceği için bu durum yakında değişebilir. Ayrıca Samsung da ekran altı kamera çözümü üzerinde çalışıyor ve önümüzdeki yıl Galaxy Z Fold 3 ile karşımıza çıkabilir.

Ön kameralar son yıllarda çok sayıda değişiklik getirdi. Sadece niteliksel düzeyde değil, konumunu ve varlığı da sürekli tartışma konusu oldu. Apple çentiğinin gelişi birçok şirketin kendi uyarlamasına neden oldu, ancak üreticiler son yıllarda ekranda çerçevenin olmadığı, sınırsızca genişlediği bir ekranla ilgileniyor.

Samsung Galaxy Z Fold 3 ekran altı kamerası beklentileri karşılamayacak

Ice Universe'ün son paylaşımına göre Samsung'un bir sonraki yeniliği Galaxy Z Fold 3 yeniliği ekranın altında bir kamera olmasını sağlayacak. Koreli üretici katlanabilir telefonlarda yeni bir dönem başlatmayı ve ekran altı kamera çözümünü sunmayı planlıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 2 inceleme videomuzu izlemiş miydiniz?

Konuyla ilgili ortaya çıkan raporlar, Samsung'un 2021'in üçüncü çeyreğinde Galaxy Z Fold 3 ile ekran altı kamera teknolojisini pazara sunacağını söylüyor. Rapor ayrıca Samsung'un özel bir ekran geliştirdiğini ve görüntü sensörünün Samsung Electronics tarafından üretileceğini aktarıyor.

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcıları gibi Samsung'un UDC (ekran altı kamera) teknolojisi, şirketin hala çözmeye çalıştığı bir takım zorluklar ortaya çıkarmakta. Galaxy Z Fold 3'ün ekran altı kamerasıyla ilgili en büyük endişe, lens ile sensör arasında bir ekranın fotoğraf performansını düşürmesinden kaynaklanıyor.

Gelişmiş bir görüntü düzeltme algoritmasının yanı sıra bu engeli ortadan kaldırmak için özel ekran tasarımı da kullanılabilir. Galaxy Z Fold 3'ün rakiplerinden biraz daha düşük kaliteli selfie kaltesi sunabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ayrıca bilmeyenler için geçtiğimiz günlerde Samsung, Galaxy Z Fold serisi için Galaxy Note serisini feda ettiğini duyurmuştu.