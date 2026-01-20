Çok Güçlü, Uygun Fiyatlı: 144Hz Ekranlı Oyun Telefonu Tanıtıldı

RedMagic 11 Air tanıtıldı. Qualcomm'un geliştirdiği çok güçlü bir işlemci ile birlikte gelen yeni telefon, dev batarya sayesinde kesintisiz bir oyun deneyimi sunarken yazılım tarafında da üst düzey deneyim elde etmenize olanak tanıyor. Cihazın gelişmiş özelliklerine bakılacak olursa geniş bir kitlenin favorilerinden biri hâline gelecek gibi görünüyor.

RedMagic 11 Air Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 6.85 inç

6.85 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 120W

120W Yazılım: Redmagic OS 11.0

Redmagic OS 11.0 Kalınlık: 7,85 mm

7,85 mm Ek Özellikler: Oyunlar için asistan, gerçek zamanlı çeviri ve nesne tanıma gibi yapay zeka destekli özellikler

RedMagic 11 Air, 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Kamerası ekran altına entegre edildiği için herhangi bir odak sorunu olmadan oyunlara konsantre olabiliyorsunuz. Yüksek yenileme hızı ise PUBG Mobile ve daha pek çok oyunda önemli bir avantaj sağlıyor.

Cihaz, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplam sekiz çekirdek mevcut. Bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunları bile sorunsuz bir şekilde oynamak mümkün hâle geliyor.

Yeni telefon, 7000 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bununla birlikte 120W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ayrıca siz oyun oynarken ihtiyaç duyulan gücü doğrudan prizden alan bir özelliği de bulunuyor. 7,85 mm kalınlığa sahip olan bu telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile geliyor. Depolama tarafında ise bizi 256 GB ve 512 GB seçenekleri karşılıyor.

RedMagic 11 Air Fiyatı

RedMagic 11 Air'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu için 3 bin 699 yuan (22 bin 992 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan versiyonu için 4 bin 399 yuan (27 bin 343 TL) fiyat etiketi belirlendi. Şu anda siyah ve beyaz renk seçeneği ile sunulsa da Mart ayında gümüş renk seçeneği de kullanıcılarla buluşturulacak.