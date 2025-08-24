50 MP Kamera, 7000 mAh Batarya! Uygun Fiyatlı Telefon İçin Kritik Gelişme

Oppo, şu anda A6 5G adını taşıyan yeni ve bütçe dostu Android telefonunu hazırlıyor. Yakında tanıtılması beklenen cihazın özellikleri bakımından Reno 14F 5G’ye oldukça benzeyeceği ancak bazı noktalarda ondan ayrışacağı söyleniyor. Bu da modeli merakla beklenen telefonlardan biri haline getiriyor. Tanıtım için geri sayım başlamışken Oppo A6 5G, TENAA sertifikasını almış durumda. Peki bu sertifika ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar...

Oppo A6 5G İçin Geri Sayım Başladı

Oppo A6 5G, PLS120 model numarasıyla TENAA sertifikası aldı. Bilmeyenler için TENAA, Çin’de telekomünikasyon cihazlarının piyasaya çıkmadan önce onay alması gereken bir devlet kurumudur. Buradan onay alınması ise ürünün yakında satışa sunulacağı anlamına gelir. Şimdi Oppo A6 5G için de aynı durum söz konusu.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Oppo A6 5G, 6,57 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Gücünü 2,4 GHz hızında çalışan, adı henüz açıklanmamış sekiz çekirdekli bir işlemciden alacak. Cihazda 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama opsiyonları bulunacak. Ayrıca depolama alanı microSD kart ile genişletilebilecek.

Batarya tarafında ise yaklaşık 7000 mAh kapasitesinde oldukça büyük bir batarya yer alacak. Kamera bölümünde arka tarafta 50 MP ana + 2 MP yardımcı kamera, ön tarafta ise 16 MP özçekim kamerası bizleri karşılayacak.

Şimdilik bilinen detaylar bunlarla sınırlı. Oppo A6 5G, çok yakında markanın ana vatanı Çin’de duyurulacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.