AnTuTu En Güçlü Orta Segment Telefonları Açıkladı

AnTuTu tarafından paylaşılan raporla birlikte en güçlü orta segment telefonlar belli oldu. Listenin büyük bir kısmını MediaTek tarafından üretilen Dimensity işlemciler oluşturdu. Uygun fiyata güçlü donanım sunan bir telefon zirvede yer alarak büyük bir başarı elde etti.

Kısa süre önce Apple'ın en güçlü cihazları, en güçlü Android telefonlar ve en güçlü tabletler açıklanmıştı. Şimdi ise orta segmentin en güçlü telefonları duyuruldu. Gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Max işlemcisinden alan Realme Neo 7 SE, AnTuTu testinde 1 milyon 701 bin 978 puan alarak zirvede konumlandı.

İkinci sırada iQOO Z10 Turbo yer aldı. Dimensity 8400 işlemcisine sahip olan telefon 1 milyon 666 bin 963 puan aldı. Bu telefonu Redmi Turbo 4 takip etti. Dimensity 8400 Ultra işlemcisine sahip telefon 1 milyon 665 bin 542 puana ulaştı.

Dördüncü sırada 1 milyon 568 bin 903 puan ile OPPO Reno 14 Pro, beşinci sırada ise 1 milyon 332 bin 135 puan ile OPPO Reno 14 yer aldı. Bu telefonları 1 milyon 295 bin 531 puan ile Redmi K70E takip etti. K70E'de Dimensity 8300 Ultra işlemcisi mevcut.

1 milyon 116 bin 332 puana ulaşan Honor 400 yedinci sırada konumlandı. Bu telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. Sekizinci sırada ise 1 milyon 668 puan puan ile vivo S30 bulunuyor. Bu telefonda Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi yer alıyor.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Orta Segment Telefonlar (Ağustos 2025)