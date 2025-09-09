OPPO'dan 16 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon! Dev Bataryası Var

OPPO, dev bataryaya sahip A6 Pro'yu tanıttı. Uzun kullanım süresi sunmanın yanı sıra bütçe dostu olması ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden telefon, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama seçeneği sunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızıyla da dikkatleri üzerinde topluyor.

OPPO A6 Pro Özellikleri

6,57 inç büyüklüğündeki OPPO A6 Pro, OLED ekranda 1080 x 2372 piksel piksel çözünürlük, 1400 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bu da daha cihazın genel olarak akıcı bir deneyimle ön plana çıktığı anlamına geliyor. Bunu menüler arasında gezinmekten ekranı kaydırmaya kadar birçok eylemde hissedebiliyorsunuz.

Telefon, 4 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinden gücünü alıyor. Bu işlemcide 2 adet 2,5 GHz Cortex-A78 ve 6 adet 2 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdek mevcut. Oppo A5 Pro'da ise Mediatek Dimensity 6300 işlemcisinin kullanıldığını belirtelim.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip derinlik kamerası bulunuyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Android 15 tabanlı ColorOS 15.0 ile birlikte gelen telefon, 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında da 256 GB ve 512 GB UFS 3.1 seçenekleri yer alıyor. Telefonda 7000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Ekran altı parmak izi sensörüne sahip olan telefonda IP68 + IP69 sertifikası mevcut. Bu sertifika, cihazın belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonda ayrıca çift SIM desteği, USB Type-C, NFC teknolojisi ve stereo hoparlörler de bulunuyor.

OPPO A6 Pro Fiyatı