12 GB RAM'li Ucuz Telefon Ortaya Çıktı! Dev Batarya ve Dahası

Uygun fiyatlı oyun telefonları arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Wi-Fi Alliance sertifikası alan GT 50 Pro, bu kez yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bununla beraber akıllı telefonun batarya kapasitesi dahil olmak üzere bazı özellikleri de açıklığa kavuştu.

Infinix GT 50 Pro, Yeni Sertifika Aldı

Infinix GT 50 Pro, TÜV sertifikası aldı. Sertifikada yer alan bilgilere göre X6891 model numarasına sahip olan akıllı telefon, 6.000 mAh ve 6.500 mAh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği ile gelecek. Hangi ülkelerde hangi batarya kapasitesine sahip sürümün satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

Dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Akıllı telefon ayrıca 12 GB RAM'e sahip olacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek göreceğiz. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen GT 50 Pro'da Wi-Fi 6 desteği bulunacak.

Infinix GT 50 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 6.000 mAh ve 6.500 mAh

İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 İşlemci: Dimensity 8400 Ultimate

Dimensity 8400 Ultimate RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP İkinci Kamera: 8 MP

Telefon gücünü Dimensity 8400 Ultimate işlemcisinden alacak. Bu işlemci dört adet 2.10GHz çekirdek, üç adet 3.00GHz çekirdek ve bira det 3.25GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Infinix GT 30 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8350 Ultimate işlemcisi tercih edilmişti.

Infinix GT 50 Pro'nun Tanıtım Tarihi ve Fiyatı

En iyi oyuncu telefonları arasında yerini almaya hazırlanan GT 50 Pro, 2026 yılının ilk yarısında tanıtılabilir. Infinix GT 30 Pro için 24 bin 999 rupi (11 bin 855 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Infinix GT 50 Pro'nun ise 27 bin rupi (12 bin 805 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefon farklı fiyata sahip olabilir.