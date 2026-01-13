8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekrana Sahip
OPPO A6s 5G'nin özellikleri belli oldu. Uygun fiyatlı Android telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. İşte telefonun detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- OPPO A6s 5G gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor.
- Akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği mevcut.
- Android telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 pikse lçözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.
OPPO, A6s 5G isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Fiyat etiketi henüz açıklanmadı ancak özellikler göz önünde bulundurulduğunda akıllı telefonun uygun fiyatlı olması bekleniyor. Peki, çok şık bir görünüme sahip telefon neler sunacak?
OPPO A6s 5G Özellikleri
- Ekran Çözünürlüğü: 6,75 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Dokunmatik Örnekleme Hızı: 240Hz
- Ekran Parlaklığı: 1.125 nit
- Ekran Teknolojisi: LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69 sertifikası
- Batarya: 7.000 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP monokrom sensör
- Ön Kamera: 16 MP
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Yazılım: Android 15 tabanlı ColorOS 15
- Boyut: 166,61 x 78,51 x 8,61 mm
- Ağırlık: 216 gram
6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO A6s 5G, LCD ekran üzerinde 72 0x 1570 piksel çözünürlük, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 120Hz yenileme hızı ve 1.125 nit maksimum parlaklık sunuyor. 166,61 x 78,51 x 8,61 mm boyutlarında ve 216 gram ağırlığında olan telefon, kahverengi ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip.
Telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Eylül ayında tanıtılan OPPO A6 Pro 4G'de sekiz çekirdekli MediaTek Helio G100 işlemcisi tercih edilmişti.
Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen akıllı telefon, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri emvcut. Akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, A6s 5G'nin uzun pil ömrü sunmasına imkân tanıyor.
Akıllı telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknolojisi, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettiriyor. A6s 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde monokrom kamera bulunuyor. Ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.