8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekrana Sahip

OPPO, A6s 5G isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Fiyat etiketi henüz açıklanmadı ancak özellikler göz önünde bulundurulduğunda akıllı telefonun uygun fiyatlı olması bekleniyor. Peki, çok şık bir görünüme sahip telefon neler sunacak?

OPPO A6s 5G Özellikleri

Ekran Çözünürlüğü: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Dokunmatik Örnekleme Hızı: 240Hz

240Hz Ekran Parlaklığı: 1.125 nit

1.125 nit Ekran Teknolojisi: LCD

LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69 sertifikası

IP69 sertifikası Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP monokrom sensör

50 MP ana kamera + 2 MP monokrom sensör Ön Kamera: 16 MP

16 MP RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Yazılım: Android 15 tabanlı ColorOS 15

Android 15 tabanlı ColorOS 15 Boyut: 166,61 x 78,51 x 8,61 mm

166,61 x 78,51 x 8,61 mm Ağırlık: 216 gram

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO A6s 5G, LCD ekran üzerinde 72 0x 1570 piksel çözünürlük, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 120Hz yenileme hızı ve 1.125 nit maksimum parlaklık sunuyor. 166,61 x 78,51 x 8,61 mm boyutlarında ve 216 gram ağırlığında olan telefon, kahverengi ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Eylül ayında tanıtılan OPPO A6 Pro 4G'de sekiz çekirdekli MediaTek Helio G100 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen akıllı telefon, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri emvcut. Akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, A6s 5G'nin uzun pil ömrü sunmasına imkân tanıyor.

Akıllı telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknolojisi, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettiriyor. A6s 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde monokrom kamera bulunuyor. Ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.