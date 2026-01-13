Xiaomi'nin Uygun Fiyatlı Telefonu Performans Testinde! 16 GB RAM'i Var
Redmi Turbo 5 Max, Geekbench'te görüntülendi. Peki, Xiaomi'nin bütçe dostu telefonu performans testinde kaç puan aldı? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Redmi Turbo 5 Max Geekbench'te tek çekirdek testinde 2.715 puan, çoklu çekirdek testinde 8.441 puan aldı.
- Geekbench'te telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.
- Akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisinden alacak.
Redmi Turbo 5 Max, Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla beraber Redmi Turbo 5 Max'in performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Bütçe dostu Android telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci yer alacak.
Redmi Turbo 5 Max, Geekbench'te Kaç Puan Aldı?
Redmi Turbo 5 Max, 2602BRT18C model numarası ile Geekbench'te görüntülendi. Xiaomi'nin ynei telefonu tek çekirdek testinde 2 bin 715 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 441 puana ulaştı. Bu testin sonuçlarına göre telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Geekbench'te telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.
Redmi Turbo 5 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+
- RAM: 16 GB
- İşletim Sistemi: Android 16
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69
- Batarya: Yaklaşık 9000 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera
Akıllı telefonda MediaTek'in güçlü işlemcisi Dimensity 9400+ bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi Turbo 4'te Dimensity 8400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.
Redmi Turbo 5 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Xiaomi'nin yeni Android telefonu Redmi Turbo 5 Max'in 2 bin 500 yuan (15 bin 400 TL) civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Tanıtımla birlitke akıllı telefonun resmî fiyat etiketi belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan Redmi Turbo 4 Pro için 2 bin 199 yuan (13 bin 546 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.
Redmi Turbo 5 Max Ne Zaman Tanıtılacak?
Redmi Turbo 5 Max, bu ayın sonlarına doğru tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi Turbo 4 Pro, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.