OPPO Dev Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Tanıttı! 120Hz Ekranı Var

OPPO, yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte A6s Pro isimli akıllı telefonun özellikleri ve tasarımı belli oldu. A6s Pro'da MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci bulunuyor. Akıllı telefon yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

OPPO A6s Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.400 nit

1.400 nit İşlemci: MediaTek Helio G100 Max

MediaTek Helio G100 Max RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69K sertifikası

IP69K sertifikası Kalınlık: 8 mm

8 mm Ağırlık: 190 gram

OPPO A6s Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO A6s Pro, AMOLED ekran üzerinde 1.400 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. 8 mm kalınlığında ve 190 gram ağırlığında olan akıllı telefonda ekran altı parmak izi sensörü mevcut.

OPPO A6s Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

OPPO A6s Pro gücünü MediaTek Helio G100 Max işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO A6 Pro 5G'de sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti.

OPPO A6s Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

OPPO A6s Pro, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Akıllı telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. OPPO A6 Pro 5G'de de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı mevcut.

OPPO A6s Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

OPPO A6s Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. A6 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı lens tercih edilmişti.

OPPO A6 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

OPPO A6 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 39.990 Bangladeş Takası (14.345 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de OPPO marka akıllı telefonlar satılıyor. Dolayısıyla A6 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Şu anda OPPO A6 Pro 5G17 bin TL civarı fiyata satılıyor. A6s Pro da 20 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

OPPO A6 Pro'nun orta segmentte oldukça iddialı bir telefon olduğunu düşünüyorum. Bu telefon uzun pil ömrü, yüksek şarj hızı ve yüksek çözünürlüklü ön kamerasıyla öne çıkıyor. İşlemci ise sosyal medya kullanmak, internette gezinme ve oyun oynamak gibi aktiviteler için yeterli bir performans sunuyor.