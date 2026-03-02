En İyi Orta Segment Telefonlar: 10.080 mAh Bataryalı Telefon Zirvede
AnTuTu yeni bir rapor paylaştı. Bununla beraber en güçlü orta segment telefonlar belli oldu. Honor'un dev bataryalı telefonu zirvede yer aldı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Honor Power 2, AnTuTu testinde 2 milyon 201 bin 537 puan alarak zirvede konumlandı.
- OPPO Reno 15 Pro, 2 milyon 113 bin 19 puan ile ikinci sırada yer aldı.
- Üçüncü sırada 2 milyon 102 bin 547 puan ile OPPO Reno 15 bulunuyor.
AnTuTu'nun paylaştığı raporla birlikte en güçlü orta segment telefonlar belli oldu. Uygun fiyata güçlü donanım sunan telefonların yer aldığı listenin büyük bir kısmını MediaTek tarafından üretilen Dimensity işlemciler oluşturdu. Listede Honor'un bir telefonu zirvede konumlanarak büyük bir başarı elde etti.
AnTuTu'ya Göre En Güçlü Orta Segment Telefonlar Hangileri?
- Honor Power 2 (2 milyon 201 bin 537 puan)
- OPPO Reno 15 Pro (2 milyon 113 bin 19 puan)
- OPPO Reno 15 (2 milyon 102 bin 547 puan)
- Redmi Turbo 5 (2 milyon 87 bin 575 puan)
- OPPO Reno 14 Pro (2 milyon 80 bin 957 puan)
- iQOO Z10 Turbo (1 milyon 995 bin 751 puan)
- Redmi Turbo 4 (1 milyon 964 bin 441 puan)
- OPPO Reno 14 (1 milyon 614 bin 550 puan)
- Redmi Note 12 Turbo (1 milyon 304 bin 873 puan)
- OnePlus Turbo 6V (1 milyon 89 bin 387 puan)
Kısa süre önce en güçlü Android telefonlar açıklanmıştı. Şimdi ise en iyi orta segment telefonlar duyuruldu. AnTuTu'nun paylaştığı rapora göre Şubat 2026'nın en güçlü orta segment telefonu Honor Power 2 oldu. Zrivede konumlanmayı başaran bu telefon 2 milyon 201 bin 537 puana ulaşarak ulaştı.
Honor Power 2'nin İşlemcisi Nasıl?
Honor Power 2 gücünü MediaTek Dimensity 8500 Elite işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.4 GHz Cortex-A725, üç adet 3.2 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Genshin Impact dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli performans sunuyor.
OPPO Reno 15 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?
Akıllı telefonda MediaTek'in güçlü işlemcisi Dimensity 8450 bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplam sekiz adet çekirdek mevcut. AnTuTu testinde telefonun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.
OPPO Reno 15'in İşlemcisi Nasıl?
OPPO Reno 15'te MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8450 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcide bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Testte akıllı telefonun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.
Redmi Turbo 5'in İşlemcisi Nasıl?
Redmi Turbo 5 gücünü Dimensity 8500 Ultra işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.4 GHz Cortex-A725, üç adet 3.2 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Testte telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü bulunuyor.
Editörün Yorumu
AnTuTu tarafından paylaşılan liste göz önünde bulundurulduğunda orta segment telefonların artık donanım sınırlarını zorlayan birer performans canavarı hâline geldiğini söyleyebilirim. Bu telefonlar artık AnTuTu testinde 2 milyonu aşkın puan alabiliyor. Bu da orta segmentte konumlanan pek çok telefonun yüksek performans sunduğunu gösteriyor.