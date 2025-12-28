OPPO'dan 12 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! Dev Bataryası Var

OPPO'nun tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Reno 15c olarak isimlendirilen akıllı telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek çözünürlüklü OLED ekran, dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OPPO Reno 15c'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Reno 15c'nin Hindistan sürümü, 6,57 inç ekran büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, LTPS OLED ekran üzerinde Full HD çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun Çin sürümünde 6,59 inç ekran büyüklüğü, 1256 x 2760 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OPPO Reno 15'te ise sekiz çekirdekli Dimensity 8450 işlemcisi mevcut.

Reno 15c 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak.

Depolama tarafında 256 GB seçeneğini göreceğiz. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

OPPO Reno 15c Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 15c'nin Hindistan sürümünün 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Telefonun Çin sürümünde 2999 yuan (18.279 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Hindistan sürümünün de uygun fiyatlı olacağı tahmin ediliyor.