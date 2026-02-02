Dev Bataryalı Çok Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Belli Oldu

OPPO K14x 5G ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde işlemcisi ortaya çıkan OPPO K14x 5G'nin kısa süre önce tanıtım tarihi açıklandı. Duyuruya göre akıllı telefon Önümüzdeki hafta içinde tanıtılacak. Telefon dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OPPO K14x 5G'nin Tanıtım Tarihi

OPPO K14x 5G, 10 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Paylaşılan görsele göre akıllı telefonun arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Bu modül üzeirnde iki adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde OPPO logosu da yer alacak.

OPPO K14x 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO K14x 5G'nin ekranı 6,75 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, HD+ çözünürlük ve 1125 nit parlaklık sunacak. OPPO K13x için 6,67 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1604 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni modelde de 120Hz yenileme hızı görebilliriz.

Akıllı telefonda Dimensity 6300 işlemcisi ve Mali-G57 MC2 GPU bulunacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek telefonda 6500 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunacak.

OPPO K14x 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO K14x 5G, 10 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak OPPO K14x 5G'nin yaklaşık 15.000 rupi (7.123 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketine seahip olabileceğini belirtelim.