8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Yolda! Dev Bataryası Var

OPPO A6V ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan OPPO A6V'nin bu kez özellikleri ortaya çıktı. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonda dev batarya bulunacak. Telefon ayrıca yüksek RAM kapasitesiyle de öne çıkacak.

OPPO A6V'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 GPU: Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 RAM: 8 GB (+8 GB sanal RAM desteği)

8 GB (+8 GB sanal RAM desteği) Depolama: 256 GB

256 GB Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Paylaşılan bilgilere göre OPPO A6V, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde akıllı telefon uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. OPPO A6 5G'de ise 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Yeni modelde de 45W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

Akıllı telefonda 256 GB depolama alanı ve 8 GB RAM bulunacak. A6V ayrıca 8 GB sanal RAM özelliğini de destekleyecek. OPPO'nun bütçe dostu Android telefonu A6 5G'nin RAM tarafında 6 GB, 8 GB ve 12 GB, depolama tarafında ise depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alıyor.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen OPPO A6V'de MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi ve Mali-G57 MC2 GPU bulunacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

OPPO A6V Tanıtım Tarihi

OPPO'nun yeni akıllı telefon modeli A6V, 2 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Çin'de satışa beklenen akıllı telefonun global pazara ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.