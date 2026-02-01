200 MP Kameralı Galaxy S26 Ultra'nın Tanıtım Görseli Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 Ultra ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tüm merak edilen özellikleri sızdırılan telefonun şimdi de tanıtım görseli sızdırıldı. Görünüşe bakılacak olursa yakın zamanda tanıtımının gerçekleştirilmesi beklenen akıllı telefon, şık bir tasarım ve etkileyici kamera özellikleri ile birlikte gelecek.

Galaxy S26 Ultra'nın Tanıtım Görseli Sızdırıldı

Ortaya çıkan görsele göre Galaxy S26 Ultra, önceki modellerde gördüğümüz tasarıma göre önemli bir değişiklik sunacak. Cihaz, hap şeklindeki bir kamera modülüne sahip olacak. Dikey konumlandırma hâlâ devam ederken köşelerin de daha oval hâle geldiğini görüyoruz. Görüntü ayrıca S Pen'in ucunun yeni tasarıma daha uygun şekilde tasarlandığını da gösteriyor.

Galaxy S26 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6.9 inç

Ekran Çözünürlüğü: QHD+

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 16 GB'a kadar

Depolama: 1 TB'a kadar

Batarya: 5.000 mAh

Şarj Hızı: 60W kablolu hızlı şarj, 25W kablosuz hızlı şarj

Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı + 50 MP telefoto + 10 MP telefoto lens

Ön Kamera: 12 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S26 Ultra, 6.9 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. AMOLED ekran üzerinde QHD+ çözünürlük sunacak. Cihaz, 16 GB'a kadar RAM seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Depolama tarafında ise 1 TB'a kadar seçenekler göreceğiz.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ayrıca 50 megapiksel ve 10 megapiksel olmak üzere iki adet telefoto lens yer alacak. Ön yüzeyde 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak.

Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelecek olan telefon, 5.000 mAh batarya kapasitesi sunacak. Buna ek olarak 60W kablolu ve 25W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Öte yandan cihazın ters kablosuz şarj desteği sunacağını da belirtelim.

Galaxy S26 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre cihazın 256 GB depolama sunan versiyonu için 16.990 İsveç Kronu (82 bin 950 TL), 512 GB depolama sunan versiyonu için 18 bin 990 İsveç kronu (92 bin 715 TL), 1 TB depolama sunan versiyonu içinse 22 bin 490 İsveç Kronu (109 bin 408 TL) fiyat etiketi belirlenecek.

Galaxy S26 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy S26 Ultra'nın Galaxy S26 serisinin diğer modelleri ile birlikte 25 Şubat tarihinde düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacağı ileri sürüldü. Bu tanıtımla birlikte Ultra modelinin bütün özellikleri, tasarımı ve fiyatı netlik kazanacak. Bu arada Galaxy S25 serisinin Ultra modeli, 2025 yılının Şubat ayında tanıtılmıştı.