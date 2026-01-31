Ucuz Android Telefon Geliyor! Tarih Belli Oldu

Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. OPPO A6V'nin tanıtım tarihi belli oldu. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemcinin yer alması bekleniyor.

OPPO A6V Tanıtım Tarihi

OPPO'nun yeni akıllı telefon modeli A6V, 2 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Çin'de tanıtılması beklenen akıllı telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. OPPO A6 5G için 17.999 rupi (8.533 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni telefonun da benzer bir fiyata sahip olması bekleniyor.

OPPO A6V'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellere göre akıllı telefonun arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir modül yer alacak. Modülün üzerinde iki adet kamera bulunacak. Modülün sağ tarafında bir adet LED flaş konumlanacak. Arka yüzeyde OPPO logosu yer alacak. Bütçe dostu akıllı telefonun yan tarafında ise ses ve güç butonları bulunacak.

OPPO'nun yeni akıllı telefonu mavi, mor ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak. OPPO A6 ise pembe, beyaz ve yeşil renk seçeneklerine sahip. Yeni modelin teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. OPPO A6, 6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği ile birlikte gelmişti. Yeni telefonda da aynı RAM seçeneklerini görebiliriz.

A6'da iki adet x2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Mediatek Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti. Yeni modelde de MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci yer alabilir. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunabilir.