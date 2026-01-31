Samsung'un 12 GB RAM'li Telefonu Ortaya Çıktı! Yakında Geliyor

Samsung Galaxy A57 5G ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tasarımı ortaya çıkan Samsung Galaxy A57 5G bu kez bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. 12 GB RAM ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak telefonun çok yakında tanıtılması bekleniyor.

Samsung Galaxy A57 5G, Yeni Sertifika Aldı

En iyi Samsung telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Samsung Galaxy A57 5G, SIRIM sertifikası aldı. Bu sertifika, SM-A576B/DS model numarasına saihp olan telefonun Malezya pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. Galaxy A57 5G'nin Malezya dışında hangi ülkelere geleceği ise henüz bilinmiyor.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Exynos 1680

Exynos 1680 GPU: Xclupse 550

Xclupse 550 RAM: 12 GB'a kadar

12 GB'a kadar Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 13 MP

13 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Hızlı Şarj: 45W

Galaxy A57 5G gücünü Exynos 1680 işlemcisinnden alacak. Bu işlemci, bir adet 2.91GHz, dört adet 2.60GHz ve üç adet 1.95GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy A55'te Exynos 1480 işlemcisi, Samsung Galaxy A56'da ise Exynos 1580 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun arak yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunacak. Ön yüzeyde 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Samsung Galaxy A57 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un yeni bütçe dostu Android telefonu Galaxy A57'nin 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Bununla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy A56, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.