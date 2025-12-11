Oppo Açıkladı! İşte Android 16 Güncellemesi Almaya Başlayan Modeller

Android üreticileri, kullanıcılarına en güncel yazılım deneyimini sunmak için yoğun bir şekilde çalışmayı sürdürüyor. Bu noktada Xiaomi ve Samsung öne çıksa da Oppo da hiç boş durmuyor. Şirket, kasım ayında başlattığı Android 16 tabanlı ColorOS 16 dağıtımını hız kesmeden genişletiyor. Son olarak beta güncellemesini almaya başlayan yeni modeller resmen açıklandı.

Android 16 Tabanlı ColorOS 16 Güncellemesi Almaya Başlayan Modeller

Şirketin açıklamasına göre Oppo Find X6, Reno 14 serisi, Reno 13 ve F27 modelleri Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesini almaya başladı. Kademeli olarak dağıtılan bu beta sürümünün tüm kullanıcılara ulaşmasının birkaç günü bulacağı belirtiliyor. Yeni yazılımın dosya boyutunun ise yaklaşık 3–5 GB arasında olduğu ifade ediliyor.

ColorOS 16 güncellemesi almaya başlayan modeller şu şekilde sıralandı:

Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro

Oppo Reno 13

Oppo Reno 14

Oppo Reno 14 Pro

Oppo F27

ColorOS 16 Güncellemesi Nasıl İndirilir?

Güncellemeye başlamadan önce cihazınızın en az yüzde 40 şarja sahip olduğundan ve depolama alanında yeterli boş yer bulunduğundan emin olmanızda fayda var.

1. Adım: Ayarlar uygulamasını açın.

Ayarlar uygulamasını açın. 2. Adım: Sistem ve güncelleme > Yazılım güncellemesi bölümüne giriş yapın.

Sistem ve güncelleme > Yazılım güncellemesi bölümüne giriş yapın. 3. Adım: Sayfanın sağ üstündeki seçenekler ikonlu butona dokunun.

Sayfanın sağ üstündeki seçenekler ikonlu butona dokunun. 4. Adım: Beta programı butonunu seçin.

Beta programı butonunu seçin. 5. Adım: Programa dahil olduktan sonra güncellemeyi indirebilir ve kurulumu başlatabilirsiniz.

